Calafiori all'Arsenal: è arrivata un'offerta monstre, i dettagli

BOLOGNA - Ieri sera è arrivata al Bologna l’offerta formale da parte dell’Arsenal. La partita per Riccardo Calafiori è arrivata ad un punto di svolta, siamo praticamente all’inizio del capitolo finale. Non sono trapelate indiscrezioni precise, ma da quanto si è riuscito a capire la proposta economica per convincere il Bologna a cedere il talento azzurro si aggira attorno ai 55 milioni. Si tratta della spallata decisiva per cercare di chiudere l’intera vicenda che ha subito una fortissima accelerazione con la eliminazione della nazionale italiana dagli Europei ad opera della Svizzera, gara in cui il difensore del Bologna non era in campo per squalifica. I Gunners hanno voluto così bruciare la concorrenza del Chelsea, l'altra squadra di Premier League interessata al difensore, e hanno messo insieme un pacchetto molto articolato che comprende alcuni bonus, da quanto si è appreso, raggiungibili con una compatibile affermazione del calciatore italiano in Premier League. Insomma una proposta che ha messo la squadra londinese in condizione di poter sperare nella rapida conclusione della trattativa.