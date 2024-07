Bologna, la frenata di Hummels: le alternative

BOLOGNA - E sul più bello, quando il Bologna gli aveva già prenotato il volo per raggiungere Bologna e organizzato le visite mediche all’Isokinetic, Mats Hummels ha deciso di prendersi alcuni giorni per riflettere . Se si tratti di un «ringambone» da parte del calciatore tedesco oppure della sua voglia di pensare bene e a fondo sulla scelta da fare per il momento non lo sappiamo, certo è che questa decisione sorprendente di Hummels non convince del tutto il governo rossoblù . Perché da una parte non crede a un suo eventuale voltafaccia per quella che è stata la sua infinita serietà nel corso della trattativa, ma da un’altra si sa come gli scenari per quanto riguarda il mercato possano cambiare nel giro di minuti: gli agenti e la società hanno raggiunto l’accordo sui numeri , manca solo che il calciatore dica sì e metta la sua firma sul contratto, poi nel frattempo ecco che si inserisce un altro club e nella migliore delle ipotesi tutto viene rimesso in discussione. Cosa succede nella peggiore? Che il calciatore in questione firma per l’altro club, o perché gli offre più garanzie e più soldi, o perché questo stesso club ha un altro spessore dal punto di vista tecnico e anche un passato più importante.

Hummels prende tempo con il Bologna: c'è un altro club?

Una volta detto che gli agenti di Hummels, precisamente suo padre e Stefano Sem, stanno assicurando sia a Claudio Fenucci che a Giovanni Sartori che alle spalle di questa decisione del calciatore, rientrato dalle vacanze domenica sera, non ci sono altre squadre e che è figlia soprattutto del fatto che il difensore tedesco vuole valutare tutto e di più prima di fare una scelta tanto importante e sistemare anche alcune situazioni personali, aggiungiamo che il Bologna è entrato nell’ordine di idee di non mettere pressione addosso a Hummels, e di mantenere i contatti soltanto con il suo entourage. Con una speranza tuttavia: nel caso in cui si fosse inserito un nuovo club, i capi rossoblù vorrebbero essere avvertiti, uno affinché il Bologna non sia fatto sentire una seconda scelta o addirittura peggio «una ruota di scorta» dopo tutto quello che ha fatto per convincere il difensore tedesco ad accettare i colori rosso e blu nel corso di queste settimane, due anche per una forma di rispetto nei confronti di una città che da giorni e giorni sogna a occhi aperti il suo sbarco a Casteldebole. Il tempo che è da sempre galantuomo ancora una volta finirà per rivelarci i veri motivi di questi giorni di riflessione chiesti da Hummels,che stanno inquietando sia il Bologna che l’intero popolo rossoblù.

Non c'è solo Hummels: il Bologna lavora su altre soluzioni

Attenzione tuttavia, non è che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stiano aspettando quella che sarà la decisione del campione tedesco con le mani in mano, no, non è così, in pratica continueranno a lavorare anche su altre soluzioni, non dimenticando anche come Hummels non sarebbe arrivato da solo a Casteldebole. Il discorso è questo: se il difensore alla fine della fiera dirà sì al Bologna, Sartori metterà a disposizione di Vincenzo Italiano un altro centrale giovane, che potrebbe essere (tra gli altri) Diego Coppola del Verona o Simone Canestrelli del Pisa. Certo, dovrebbe essere italiano per una questione di lista. In caso contrario i responsabili dell’area tecnica rossoblù percorreranno altre strade, come quella che porta a Logan Costa del Tolosa, Daniele Rugani della Juventus, Leonardo Balerdi del Marsiglia, Josip Sutalo dell’Ajax e Yaka Bijol dell’Udinese. Intanto ieri è stato accostato al Bologna il difensore egiziano Mohamed Abdelmonem dell’Al-Ahly, ma da Casteldebole non arrivano conferme.