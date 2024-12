Bologna, Provstgaard può arrivare a gennaio: è l’inizio del ricambio

Annotatevi questo nome e questo cognome, Oliver Provstgaard , perché nel corso della prossima sessione invernale del mercato potrebbe sbarcare a Casteldebole. Provstgaard è un giovane difensore danese, classe 2003 , gioca nel Vejle Boldklub ed è nazionale Under 21, il Bologna lo sta seguendo da mesi e lo hanno visto tutti, dal responsabile dell’area tecnica ai suoi osservatori. A fari rigorosamente spenti, come pretende Giovanni Sartori, che vorrebbe nascondere le notizie anche a se stesso avendo il timore che possano uscire, facilitando di conseguenza la concorrenza e al tempo stesso finendo per far alzare anche i numeri sia del cartellino che dell’ingaggio. Il punto è che come era successo nell’estate di 2 anni fa per Lewis Ferguson su questo ragazzo danese sarebbe andato anche Pantaleo Corvino, fortemente deciso a portarlo a Lecce, ma sia la società danese che il procuratore del difensore lo avrebbero messo al corrente che c’è già sopra il Bologna, ed inevitabilmente questa indiscrezione ecco che è stata messa in piazza. Altro dato importante: quelli che sono andati a seguirlo avrebbero poi scritto una relazione positiva sul suo conto, descrivendolo come un difensore di piede sinistro bravo sia a palla a terra che in aria e che è anche rapido nonostante sia alto 194 centimetri .

Bologna, la strategia sul mercato

In pratica questa sarebbe un’operazione sul tipo di quelle chiuse nel gennaio passato per Santiago Castro e in questa ultima estate per Benjamin Dominguez, nel senso che questo giovane difensore danese potrebbe diventare utile sia per l’oggi che (soprattutto) per il domani. Tenendo presenti alcuni aspetti. Il primo: a oggi Vincenzo Italiano ha a sua disposizione solo un difensore di piede sinistro, Jhon Lucumi. Il secondo: come è facile immaginare Provstgaard avrebbe bisogno di alcuni mesi di apprendistato per poter essere considerato del tutto affidabile nel prossimo campionato, il che significa che ora come ora si aggiungerebbe ai 4 che già ci sono, e cioé Lucumi, Beukema, Casale ed Erlic. Il terzo: in questa sessione di mercato quelli del Bologna hanno già informato anche gli stessi calciatori che nessuno dei titolari sarà ceduto, ma continuando di questo passo sarebbe complicato poter trattenere da giugno in poi sia Beukema che il colombiano, e sarebbe probabilmente proprio Lucumi in questo caso il difensore che potrebbe essere ceduto nel caso in cui preferisse andarsene, o addirittura, se dovesse pretenderlo in base a determinate richieste.

Bologna, tutti gli obiettivi

Nel caso in cui il Bologna desse un seguito con i fatti a questo suo notevole interesse nei confronti di Provstgaard, Sartori e Marco Di Vaio lo preleverebbero in prestito con obbligo di riscatto a giugno, e non a caso proprio in questi giorni gli uomini mercato rossoblù starebbero parlando con i dirigenti del Vejle per trovare la quadratura del cerchio. E il fatto che su questo calciatore siano arrivati due club italiani e anche un paio della Premier League sta invogliano la società danese ad alzare il tiro, essendosi resa conto di poter avere tra le mani davvero un piccolo tesoro. A dire la verità nelle settimane passate Sartori e Di Vaio avevano messo gli occhi addosso anche a un giovane difensore dell’Udinese, precisamente Isaak Touré, 21 anni e 206 centimetri di altezza, ma poi si sono resi conto che quasi certamente i Pozzo lo riscatteranno e di conseguenza, pur non abbandonando del tutto questa pista, hanno deciso di imboccare con fermezza l’altra. C’è di più: Sartori continua a non perdere di vista per la prossima sessione estiva del mercato Lilian Brassier, classe ‘99, che già avrebbe voluto un’estate fa ma la verità è che questo difensore preferì restare a giocare in Ligue 1, nel Marsiglia di Roberto De Zerbi. Dove, ecco il punto, almeno fin qua è stato molto a guardare le partite dalla panchina e questo ha convinto il Bologna a far di nuovo avvertire a Brassier la propria stima.