Bologna-Calabria, c'è il via libera: con che formula può arrivare dal Milan

Davide Calabria è a un passo (e forse ancora più vicino) dal Bologna, che nella serata di ieri ha ricevuto un’apertura da parte sia del calciatore che dal Milan e già oggi potrebbe essere il giorno della fumata bianca. Una volta detto che questa svolta arrivata quasi a sorpresa dopo le difficoltà incontrate nei due giorni precedenti ha riempito di gioia il governo rossoblù, è lecito aggiungere come il Bologna abbia fatto l’impossibile per far avvertire a Calabria la stima infinita che tutti i residenti di Casteldebole hanno nei suoi confronti e allora potete capire come possa sentirsi quanto meno ripagata ora che il calciatore sembra pronto a dire sì al Bologna. Sembra, perché fino a quando non sarà messo il nero su bianco sull’operazione è consigliabile non dare niente per fatto o per scontato, e ciò al di là dei rapporti estremamente buoni che ci sono tra Bologna e Milan e della grande correttezza dell’entourage del calciatore, che da una parte non ha mai chiuso la porta in faccia agli uomini dell’area tecnica rossoblù Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, ma che da un’altra non gli ha nemmeno mai nascosto quelle che potevano essere le problematiche dell’affare, legate soprattutto al coinvolgimento psicologico ed emotivo di Calabria nei confronti del Milan, dove è arrivato nel lontano 2007.

Quanti freni emotivi

Il discorso che il Bologna su per giù aveva fatto a Davide Calabria nei giorni passati è il seguente: a Casteldebole siamo una grande famiglia, vieni da noi e insieme faremo di tutto e di più per riprenderci uno spazio in Europa. A fine maggio, poi, deciderai quello che vuoi fare: se resterai sarà bellissimo, se non vorrai restare, ti ringrazieremo per l’aiuto che ci hai dato. La speranza di convincere Calabria ad accettare il Bologna almeno per i prossimi 5 mesi i capi del Bologna l’hanno alimentata quotidianamente con chiamate continue al suo entourage, tutti lo hanno voluto conoscendo la sua professionalità e sapendo quello che avrebbe potuto regalare alla squadra ma è inutile nascondere come (appunto) abbiano trovato lungo la strada alcuni semafori se non rossi, quanto meno arancioni. E non perché Calabria se la tirasse, tutt’altro, ma perché il Milan per lui è la squadra del cuore, la squadra della quale fino all’altro ieri è stato il capitano, e allora potete immaginare quanto potesse costargli doverla lasciare così, di punto in bianco. Tra l’altro, ed ecco un particolare che per Calabria è tutt’altro che trascurabile, dopo (o per) un diverbio estremamente acceso e plateale davanti al popolo rossonero alla fine di Milan-Parma con il suo tecnico Sergio Conceiçao. Si, per certi versi il fatto di andarsene poteva essere scambiato per una resa o ancora peggio per una fuga, e questo è stato un altro motivo che ha frenato Calabria, nonostante conoscesse quella che è la realtà attuale del Mondo Milan.