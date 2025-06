Dzeko vuole il Bologna: con i rossoblù può raggiungere un traguardo speciale

Cosa può dare il bosniaco ai rossoblù di Italiano

Fisico, altezza, prestanza, fiuto per il gol. Sono tutti fattori che potrebbero contribuire a rendere ancora più pericoloso l’attacco del Bologna che nella stagione appena conclusa si è affidato a Santiago Castro, un giovane prodigio, e a Thijs Dallinga, che proprio pochi giorni fa si è sottoposto a un’operazione per un problema inguinale che lo ha tormentato durante la seconda parte di annata. Certo, Dzeko non è quel giocatore che corre e rincorre gli avversari per tutto il campo. Non lo è mai stato per caratteristiche e non lo diventerà a 39 anni, quasi il doppio dell’età di Castro. Ma Edin, oltre all’istinto per il gol, che ha dimostrato di non aver perso nelle ultime due stagioni con il Fenerbahce, porta in dote un’enorme esperienza ai massimi livelli europei. Ha vinto una decina di trofei, ha giocato l’Europa League, ed è stato inserito nella squadra tipo, ripetendosi anche nella Champions. Nel 2017/2018 è stato scelto per la formazione top.