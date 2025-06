Bologna preoccupato: per Lucumi c’è una clausola, ma per Beukema...

L'ansia dei tifosi del Bologna

La verità probabilmente è che il Bologna avrebbe preferito non ritrovarsi mai a questo punto, rendendosi conto di avere tra le mani una patata bollentissima e che qualunque decisione prenda alla fine dei giochi ha i suoi pro e i suoi contro. Il popolo rossoblù non accetterebbe senza battere ciglio la cessione di Beukema, dopo tutte le rassicurazioni messe in piazza dai capi nelle varie occasioni pubbliche per la festa dopo la vittoria della Coppa Italia. Perché alla luce di quelle che sono le dinamiche del mercato la gente di Bologna passerebbe sopra alle cessioni di Lucumi e di Ndoye (anche su di lui il Napoli è arrivato fortissimo) - entrambi avrebbero potuto già lasciare il Bologna nell’ultima sessione invernale - ma non digerirebbe una terza partenza eccellente di un altro dei tesori di famiglia. Qual è la morale? Eccola: la proprietà e la società riflettano bene e a lungo sul daffarsi, perché tutti a Casteldebole (a cominciare dal presidente Saputo) si saranno accorti di quanto sia bello sfilare sul pullman scoperto come è accaduto negli ultimi due anni, ma attenzione, niente è dovuto al caso e non è che possano confidare di nuovo sulla grande competenza dell’area tecnica e sulla bravura dell’allenatore per sperare in una terza festa di fila nel prossimo giugno.