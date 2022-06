Cagliari, avanti tutta sul casting per l'allenatore

CAGLIARI - Non si è ancora sciolto il nodo allenatore in casa Cagliari: la società vuole prendersi il tempo necessario per individuare il profilo giusto per ritornare subito in Serie A. In pole era sembrato Pippo Inzaghi, tuttavia Giulini ancora non ha sciolto le riserve, e c'è da tenere d'occhio anche la concorrenza (Ascoli su tutti) e anche il tecnico dovrà poi decidere quale sia la scelta migliore fa fare: dal Cagliari vuole garanzie tecniche ed economiche e c'è da discutere durata del contratto e compenso. Non solo Inzaghi: i rossoblù vagliano anche altri nomi. I profili variano da Gotti, Andreazzoli, Liverani e Maresca ma non solo. Ma una cosa è certa: il Cagliari stavolta non vuol cambiare in corsa, per cui va scelto un tecnico che sappia da subito far rendere la squadra al meglio.