Cagliari, ufficiale il rinnovo di Pavoletti: "Un Pavoloso è per sempre"

Cagliari, Pavoletti rinnova fino al 2026

L'annuncio del rinnovo è stato esilarante. Il video pubblicato sui social inizia con lui che si alza dal letto e indossa una maglia con la foto del suo gol contro il Bari decisivo per la promozione in Serie A. Tutto sembra impostato come un video d'addio, ma alla fine l'attaccante tira fuori una cartella e su un foglio scrive Pavoletti 2026 e conclude dicendo: "Ma cosa avete capito? Un Pavoloso è per sempre".