Venezia, ufficiale l'acquisto di Oristanio: i dettagli del contratto

Ufficiale: Gaetano Oristanio al Venezia

Questa la nota ufficiale con cui il Venezia ha comunicato l'ingaggio di Gaetano Oristanio: "Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gaetano Oristanio dall'Inter. Il trequartista nato a Vallo della Lucania ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2029. "Ho scelto Venezia per il progetto tecnico - ha sottolineato Oristanio - e perché la squadra sarà guidata da un allenatore con una storia importante come mister Di Francesco. La squadra viene da una stagione fantastica culminata con una promozione meritata e sono molto felice di poter far parte questo gruppo. Spero di poter gioire insieme ai nostri tifosi per il raggiungimento di quelli che saranno i nostri obiettivi".

"Oristanio è un giocatore che seguivamo da tempo - ha rivelato Filippo Antonelli, Direttore Sportivo & General Manager degli arancioneroverdi - e che si inserisce perfettamente nel contesto che stiamo cercando di costruire. Sono felice di poterlo annunciare oggi, nel giorno del mio compleanno, e ringrazio la proprietà per aver fatto questo regalo a me e alla tifoseria".