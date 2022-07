Cremonese, ufficiali Chiriches e Sernicola dal Sassuolo

SASSUOLO - Il Sassuolo, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale ha comunicato "di aver completato le seguenti operazione di calciomercato: Chiriches Vlad (’89, difensore): ceduto a titolo definitivo alla U.S Cremonese; Sernicola Leonardo (’97, difensore): ceduto a titolo definitivo alla U.S. Cremonese". Il primo, difensore centrale nato in Romania nel 1989, in carriera oltre a quella del Sassuolo ha vestito le maglie di Tottenham, Steaua e Napoli. Il secondo, classe 1997, è un esterno: cresciuto nel settore giovanile della Ternana, nella passata stagione è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A dei grigiorossi, e ora tona a titolo definitivo.