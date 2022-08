Cremonese, triplo colpo in vista: Dessers, Aiwu e Ozcakar

CREMONA - Grandi manovre in casa Cremonese con l'obiettivo di rinforzare la rosa messa a disposizione del tecnico Massimiliano Alvini. All'orizzonte un triplo colpo. Se per l'attaccante del Genk, Cyriel Dessers, l'ok è ormai vicino, si continua a trattare con il Lione per il centrale turco, Cenk Ozkacar (si studia una terza offerta da presentare al club francese). Vicino l'arrivo di Emanuel Aiwu, centrale austriaco 21enne del Rapid Vienna. Infine, continua il pressing della Cremonese su Gianluca Gaetano del Napoli. I grigiorossi sarebbero ben contenti di riabbracciare il centrocampista napoletano dopo l'ottima annata con l'ex Fabio Pecchia in panchina.