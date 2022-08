Ascoli: l'ex Salernitana Gondo in prestito dalla Cremonese

ASCOLI - L'Ascoli, con un comunicato diramato dal proprio sito, ha annunciato "di aver acquisito dalla Cremonese a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive di Cedric Gondo". Nativo della Costa d'Avorio, classe 1996, Gondo è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Nel 2015/16 l'esordio tra i professionisti in B con la Ternana, poi esperienze con l’Asteras Tripolis, nella massima serie greca, nel Teramo e nel Rieti in C e nella Salernitana. Nella seconda parte dello scorso campionato ha militato con la Cremonese. "Il Club bianconero - conclude la nota dell'Ascoli - accoglie con un caloroso ‘benvenuto’ Cedric, che vestirà la maglia n. 15, e gli augura di raggiungere in bianconero altri importanti successi".