Calciomercato Empoli, riscattato Vicario dal Cagliari

EMPOLI - L'Empoli, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web, ha annunciato "di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario dal Cagliari Calcio". L'estremo difensore, cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, ha, in passato, vestito anche le maglie di Venezia e Perugia: nell'ultima stagione, con la maglia dell'Empoli, ha totalizzato 38 presenze in campionato e una in Coppa Italia. Quello di Vicario è il terzo riscatto operato dal club toscano negli ultimi giorni, dopo quelli di Cacace e Stojanovic.