Calciomercato Empoli, ufficiale: Satriano in prestito dall'Inter

EMPOLI - Attraverso una nota ufficiale affidata al proprio sito web, l'Empoli "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive di Martín Satriano". Attaccante di nazionalità uruguaiana e italiana, Satriano è nato a Montevideo il 20 febbraio 2001. Cresciuto nel settore giovanile del Nacional passa all’Inter a gennaio 2020: ha militato con la Primavera nerazzurra, esordendo anche in Serie A contro il Genoa. Nell'ultima stagione ha militato in Ligue 1 dove, con il Brest, ha totalizzato 4 reti in 15 presenze.