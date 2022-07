EMPOLI - Sebastiano Luperto torna finalmente a Empoli. Ieri sono stati sistemati anche gli ultimissimi dettagli per il trasferimento in prestito oneroso con obbligo di riscatto (2,5 milioni di euro) del difensore salentino. Dopo Koni De Winter, ufficializzato nei giorni scorsi con la formula del prestito, il club di Fabrizio Corsi mette quindi a segno un altro importante colpo per il reparto arretrato.