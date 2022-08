Calciomercato Empoli, idea Gaetano per il centrocampo

EMPOLI - Mattia Viti (20) è un nuovo rinforzo del Nizza. Con la sua cessione l’Empoli incassa circa 15 milioni di euro e l’urgenza di prendere un altro centrale. Il sogno resta Daniele Rugani (28) per il quale c’è stata più di una chiacchierata con il suo agente. La Juventus è disposta a dare una buonuscita al calciatore per favorirne l’addio, a due anni dalla scadenza del contratto. Ma spetterà al presidente Fabrizio Corsi trovare la formula giusta visto che il bianconero ha comunque uno stipendio molto alto (oltre 3 milioni di euro a stagione). Sullo sfondo anche il Verona e due club stranieri che si erano già affacciati nelle scorse settimane. L’Empoli si è interessato anche al centrocampista Gianluca Gaetano (22), corteggiato soprattutto dalla Cremonese che vorrebbe riaverlo dopo il prestito di quest’anno. La decisione finale spetterà al club azzurro e a Luciano Spalletti: molto dipenderà dalle cessioni in mezzo al campo del Napoli.