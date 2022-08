EMPOLI - L'Empoli, attraverso il proprio sito web, ha comunicato "di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta B.C. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sam Lammers". L'olandese, classe 1997, nella passata stagione ha militato in prestito all'Eintracht Francoforte, dove ha vinto l'Europa League. All'Atalanta Lammers è arrivato nel settembre 2020 dal PSV e nella sua prima stagione ha totalizzato in nerazzurro 15 presenze e due reti.