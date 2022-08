EMPOLI - L’Empoli ha un filo diretto con la Fiorentina per Christian Kouame (24), Nedim Bajrami (23), sul quale c’è anche il Sassuolo) e soprattutto Szymon Zurkowski (24), centrocampista segnalato già da un po’ sulla via di ritorno. «Sente questa maglia cucita addosso», le parole di Paolo Zanetti sul polacco in conferenza. Per la difesa resta l’idea Matteo Gabbia (22), considerando che Ethan Ampadu (21), molto legato al tecnico dei toscani, ha una trattativa avviata con lo Spezia.