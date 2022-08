Calciomercato Fiorentina, Dragowski-Spezia ok: Nastasic ai saluti

FIRENZE - La Fiorentina ha trovato l'intesa con lo Spezia per la cessione a titolo definitivo del portiere polacco Bart?omiej Dr?gowski. Il classe '97 si trasferirà al club ligure per 2 milioni più 1 di bonus con i Viola che manterranno una percentuale sulla rivendita intorno al 50%. In uscita anche Matija Nastasic. La Fiorentina ha inserito il difensore serbo nell'ambito di un'operazione con l'Empoli che vede coinvolto Nedim Bajrami, profilo interessante che può essere utilizzato come mezzala d'inserimento nello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano. Lo scoglio è rappresentato però dall'alto ingaggio dell'albanese (1,8 milioni di euro a stagione).