Belotti alla Fiorentina, ufficiale il passaggio dalla Roma: ecco l'annuncio

Formalizzata la cessione di Belotti alla Fiorentina . La Roma ha annunciato il trasferimento attraverso un comunicato: "L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con la Fiorentina per la cessione a titolo temporaneo di Andrea Belotti fino al 30 giugno 2024. Arrivato alla Roma nell’estate del 2022, Belotti ha esordito il 30 agosto dello stesso anno in Serie A contro il Monza. Con la maglia giallorossa, la punta ha collezionato 68 presenze e 10 gol. Il primo fu in Europa League contro l’Helsinki, il 15 settembre 2022".

Belotti è già a Firenze

Belotti ha raggiunto già ieri Firenze ed è pronto a iniziare l'avventura con i viola. L'attaccante vuole mettersi sin da subito a disposizione di Italiano, con la possibilità di vederlo tra i convocati per la trasferta di Lecce, in programma domani al Via del Mare. Belotti è pronto per essere protagonista con la Fiorentina.