Fiorentina scatenata sul mercato: assalto a Zaniolo, Kean e Vranckx

FIRENZE - Uno dei nomi al centro delle riflessioni di mercato della Fiorentina è, o meglio, resta Nicolò Zaniolo . Già cercato la scorsa estate, adesso il classe 1999 rientra nella cerchia dei giocatori per cui la dirigenza viola proverà a fare un’offerta il prima possibile, sempre che l’Atalanta, concorrente forte, non acceleri all’improvviso. Oggi i nerazzurri incontreranno il procuratore dell’ex Roma per cercare un’intesa sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni più 15 per il riscatto a fine stagione. La Fiorentina da parte sua può inserire nell’operazione Sofyan Amrabat che piace molto al Galatasaray. Di sicuro Zaniolo tornerebbe volentieri in Italia. L’altro profilo che nelle ultime ore ha ripreso quota è quello di Moise Kean. L’attaccante era già stato chiesto da Raffaele Palladino a Monza, così come i viola ci avevano pensato in inverno. Ecco perché la pista di mercato può riaprirsi davvero, anche se la Juventus preferirebbe privarsi del classe 2000 solo in prestito, così da riappropriarsene in caso di grande annata.

Gli altri centravanti

Gli obiettivi Lorenzo Lucca e Mateo Retegui restano attuali, soprattutto il primo con il cui agente, Beppe Riso, è in programma un incontro a stretto giro di posta. La Fiorentina è alla ricerca di una punta affidabile, per questo sonda il terreno pure per Retegui: il prezzo dell’attaccante azzurro potrebbe sgonfiarsi se il suo Europeo non si rivelasse esaltante. A quel punto i discorsi con il Genoa, che chiede 30 milioni, cambierebbero. La cosa certa è che Palladino ha messo in chiaro le cose ieri in conferenza stampa: «Sappiamo bene dove mettere qualcosa, l'attaccante che fa gol determina. Cercheremo di fare il meglio sul mercato. Poi spero che qualcosa possa arrivare». In corsa c’è anche Alexander Sorloth del Villarreal.

Le mosse a centrocampo

Il procuratore di Lucca è lo stesso di Marco Brescianini, classe 2000 in uscita dal Frosinone su cui il direttore sportivo Daniele Pradè ha messo gli occhi da tempo. Il vertice con Riso sarà un’occasione per informarsi sul ventiquattrenne nato a Calcinate. L'altro profilo caldo per la metà campo del futuro è Aster Vranckx, che conosce la Serie A per via del passato al Milan. La sua attuale società, il Wolfsburg, chiede una cifra attorno ai 10 milioni di euro ma potrebbe essere trovata una sintesi a 8 milioni. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra la Fiorentina e il club tedesco per provare a raggiungere l'intesa.

Le prossime cessioni