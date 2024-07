Kean si presenta così alla Fiorentina: va tutto storto e ne parla tutto il mondo

C'erano una volta i palleggi davanti alle tribune a mettere pressione sui neo-acquisti, chiamati a essere impeccabili per evitare di deludere le aspettative. Nel giorno della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina , Moise Kean si è invece trovato di fronte un gonfiabile gigantesco: non è andata affatto bene.

Kean non fa centro, stampa estera scatenata

Scopo del gioco, davanti a bambini e tifosi: tirare il pallone al centro di un gigantesco bersaglio. Come quello che si usa per giocare a freccette. Il pallone al posto dei dardi. Un autentico flop. Kean ha a malapena centrato un 17, in basso, senza riuscire neppure a raggiungere il gonfiabile con gli altri due tiri a disposizione. Un'esibizione che non è passata inosservata non solo agli occhi dei presenti, ma anche a quelli della stampa estera che ha ironizzato abbondantemente su quanto accaduto.