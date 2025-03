Fiorentina, il piano di Pradè per acquistare Fagioli: quanto può incassare la Juve

FIRENZE - Gioiello. O rimpianto. L’ultima partita di Nicolò Fagioli può essere vista in entrambi i modi. Dipende dal filtro in questione, se viola o bianconero . Fiorentina-Juventus è stata una dolce rivincita per lui . Un colpo al cuore per l’ambiente che lo ha svezzato, ma anche una prova di forza che sa di riscatto personale per lui. « Mi dispiace per la Juventus , una realtà che conosco bene e in cui ho vissuto per undici anni, ma adesso penso alla Fiorentina. Questa squadra mi ha fatto subito sentire a casa» ha detto nel post-partita .

Fagioli, un affare per la Fiorentina

Un mese, poco più, per rinascere. A 420 chilometri da Torino il talento di Fagioli è rifiorito, detonando proprio nel momento dell’incrocio con il suo passato. Palladino lo ha rimesso al centro del gioco, in un ruolo - quello di mezzala di qualità - che gli calza a pennello. E lui l’ha ripagato, prima in Conference e poi, quattro giorni dopo, contro la Juventus. Quella che ha messo in scena sul prato del Franchi domenica è stata una lectio magistralis di 85 minuti, in prima fila non c’erano studenti ma i suoi ex compagni. Due assist ma non solo, almeno un paio di giocate da far luccicare gli occhi. E poi tanta intensità, abbinata sempre a una qualità nella conduzione palla che da queste parti non si vedeva da anni. "Ti innamorerai il 16 marzo" cantava Achille Lauro: è successo esattamente questo domenica ai ventiduemila del Franchi. E anche alla dirigenza viola, convinta più che mai dell’investimento fatto: 2,5 milioni per il prestito oneroso, 13,5 milioni per il riscatto di un calciatore che ha appena compiuto 24 anni. In totale Fagioli potrebbe costare 16 milioni, un affare se parametrato ai prezzi di questi tempi.