Mercato Fiorentina: mezza squadra in sospeso, chi potrebbe partire

FIRENZE - Due mesi per decidere. Dei tanti prestiti che la Fiorentina ha accolto, solo alcuni sembrano quasi certi della permanenza. Per gli altri varrà il responso del campo. E non solo, nel senso che evidentemente avrà un peso anche il futuro, europeo o meno, che si costruirà il club viola nelle prossime settimane. Ricordiamo che, su diciotto innesti ultimati tra la sessione di mercato estiva e quella invernale, la metà esatta è in prestito . Quindi nove calciatori ingaggiati a titolo temporaneo, con obbligo o diritto di riscatto.

Fiorentina, garanzie Gosens e Cataldi

Alcuni giocatori hanno già convinto e sono stati inseriti nella lista di coloro che, in un modo o nell’altro, verranno confermati. È il caso di Robin Gosens il cui riscatto da 7,5 milioni si innesca al raggiungimento di un certo numero di presenze da 45 minuti ciascuna. Gliene mancherebbero quattro nel caso in cui i viola conquistassero almeno la semifinale di Conference League, oppure tre se si fermassero ai quarti. Sta di fatto che il suo entourage è già stato informato che le condizioni stipulate ad agosto, adesso sono solo una formalità. Anche Danilo Cataldi ha soddisfatto la società: si va verso la permanenza per quattro milioni di euro.

Fiorentina, tante incertezze

Per altri elementi parleranno le prestazioni. A esempio Albert Gudmundsson sta dimostrando di essere uscito dalla spirale negativa (causata soprattutto dagli infortuni) e di volersi meritare la conferma a suon di prestazioni altisonanti, per 17,5 milioni più bonus. Anche per Yacine Adli vale la formula del diritto di riscatto a tredici milioni, quindi starà a lui sancire il proprio peso all’interno del progetto tecnico. Su Michael Folorunsho invece fa testo l’obbligo condizionato al rendimento sportivo (per otto milioni), quindi saranno decisive le battute finali della stagione.