Fiorentina, per Pioli è una vera scalata

FIRENZE - Non c’è l’affondo deciso su Thiago Motta (che non va all’Atalanta) e non ci può essere su Patrick Vieira che tutto lascia sulla panchina del Genoa, sia per la volontà del francese che della società rossoblù. E allora la Fiorentina, diciamo così, insiste su e per Stefano Pioli , il primo messo in lista di gradimento e più in alto di tutti, ma con grandi difficoltà che impongono calma e pazienza per arrivare al sì che torni a riunire il tecnico parmigiano e il club viola sei anni dopo le dimissioni di aprile 2019: curiosamente, a meno di due mesi dall’arrivo di Commisso.

Fiorentina, corsa a ostacoli per Pioli

Stavolta le strade dell’imprenditore italoamericano e di Pioli potrebbero unirsi sotto la bandiera della Fiorentina, ma ci vorrà ancora tempo perché l’idea si possa concretizzare e con essa l’accordo triennale a circa 8,5 milioni complessivi, perché a proposito di soldi gli ostacoli sono essenzialmente economici. Tenendo ben presente il presupposto da cui tutto parte: l’Al-Nassr è poco propenso (eufemismo) a risolvere il contratto in essere che scade nel 2027 e la Fiorentina non ha alcuna intenzione di accollarsi buonuscite o risarcimenti vari per favorire lo stop anticipato del rapporto. Inoltre, Pioli ha l’esigenza di mantenere la residenza fiscale in Arabia per poter usufruire fino in fondo del sistema tributario in vigore nel Paese asiatico sul ricchissimo contratto sottoscritto (dodici milioni a stagione), cosa non più fattibile con un rientro anticipato in Italia. Infine, ma non ultima, la necessità da parte di Pioli di “liberare” il suo staff per farlo accasare al Viola Park.