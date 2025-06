Fiorentina in ansia per Kean: sirene dall'Arabia, l'Al Qadsiah fa sul serio

Sirene arabe per Moise Kean . L'attaccante della Fiorentina fa gola a diverse realtà straniere, l'ultima delle quali è l'Al Qadsiah , società saudita in cui giocano, tanto per fare qualche nome, Pierre-Emerick Aubameyang e Nacho Fernández. L'Al Qadsiah si è classificato quarto nell'ultima Saudi Pro League, proprio dietro l'Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo. L'interesse per Kean è reale, tanto che i giallorossi sarebbero pronti a fare sul serio pagando la famosa clausola da 52 milioni . Ci sono già stati i primi contatti con l'entourage del classe 2000 per capire la fattibilità dell'operazione.

La Fiorentina deve ridiscutere il contratto con Kean

La Fiorentina non ha il coltello dalla parte del manico, ormai è chiaro. Solo Kean è padrone del proprio destino, potendo decidere se accettare o meno le eventuali offerte che dovessero arrivare nelle due fatidiche settimane in cui è valida la clausola rescissoria (dall'1 al 15 di luglio). La necessità dei viola è di eliminarla, ridiscutendo il contratto e adeguandolo economicamente. Anche perché, al di là di tutto, Kean ha firmato un accordo valido fino al giugno del 2029, quindi la speranza rimane quella di poterlo trattenere affiancandogli un vice.

Fiorentina, la volontà di Kean

Da parte sua Kean ha dato la priorità alla Fiorentina, con cui si è rigenerato professionalmente e grazie alla quale occupa le alte vette della classifica marcatori. Ecco perché i viola sono mediamente fiduciosi di poter definire una nuova intesa col giocatore che permetta alle parti in causa di continuare quest'avventura insieme. Tra l'altro il prossimo anno si giocherà il Mondiale, a cui l'Italia spera vivamente di partecipare così come Moise Kean sogna di essere tra i convocati. Ci sono tutti i presupposti. Ma è normale che se arriverà una proposta allettante l'ex Juventus possa essere messo in crisi. Certo, da un punto di vista tecnico l’Al Qadsiah rappresenterebbe una scelta opinabile per la carriera di Kean, ma il peso economico del contratto ha un valore importante nella scelta.

Kean, anche Fenerbache e United alla finestra

Non è ancora tempo di decisioni o valutazioni approfondite, ma iniziano a farsi avanti le prime squadre affascinate dal venticinquenne piemontese. Oltre all'Al Qadsiah c'è il Manchester United, che lo ha seguito assiduamente nel corso del campionato spedendo i propri osservatori allo stadio Artemio Franchi per rimanere aggiornati sul suo conto di settimana in settimana. Un'altra pretendente rimbalza dalla Turchia ed è il Fenerbahce di José Mourinho, a cui però risulterebbe difficile versare una cifra onerosa come quella che prevede la clausola (non a caso i 'canarini' sono su Antony dello stesso United).

Fiorentina, Kean ha superato le aspettative

La stagione di Kean con la maglia della Fiorentina ha letteralmente superato ogni più rosea aspettativa della squadra mercato viola, la quale ha creduto nella riscoperta del centravanti accettando di inserire una clausola nel suo contratto che a luglio sarebbe stata considerata alta (per usare un eufemismo) mentre oggi risulta pure bassa. E impaurisce i tifosi viola che sono tornati a esultare per i gol di un bomber di razza dopo tanti anni. Mancano due settimane al primo di luglio, quando inizieranno le due settimane di passione. Sempre che società e calciatore non si accordino prima.