Fiorentina, Bernabé si complica: spunta l'idea Sohm

La Fiorentina si è posta l’obiettivo di consegnare a Stefano Pioli un play entro l’inizio del ritiro. Quindi per la metà di luglio la squadra viola spera di avere già accolto un nuovo giocatore da impiegare in regia. Parallelamente ci si muoverà per trovare un centrocampista di gamba e intensità, che possa aggiungere dinamismo a tutto il reparto. Questo è il quadro. Il prossimo acquisto di Pradè e Goretti, insomma, ha tutta l’aria di essere un calciatore dai piedi buoni, brevilineo, di qualità e con una buona visione di gioco . È l’identikit che sta cercando la Fiorentina.

Fiorentina, spunta l'idea Sohm

Del Parma non piace solo Adrian Bernabé. Prima dello spagnolo la dirigenza viola aveva sondato il terreno per Simon Sohm, classe 2001 che i Ducali valutano qualcosa come 10-12 milioni. Dunque molto più accessibile di Bernabé. Sohm è un centrocampista moderno, potente e valido tecnicamente. A Parma è chiamato a difendere più che attaccare, altrimenti non disdegnerebbe il tiro in porta (ha segnato 4 gol quest'anno). Nazionale svizzero, i Crociati lo prelevarono cinque anni fa dallo Zurigo pagandolo circa 3-4 milioni. Percepisce un ingaggio da 900 mila euro a stagione e il suo contratto scadrà nel 2027.

Mercato Fiorentina, Bernabé costa troppo

La Fiorentina ha manifestato tutto il suo interesse al procuratore di Bernabé che però, da parte sua, non ha mai riferito al Parma di volersene andare. Almeno finora. Di sicuro i gialloblù non intendono venderlo. O meglio, non lo hanno messo nella lista degli esuberi. Ecco perché continuano a valutarlo una cifra parecchio alta, cioè più di 20 milioni. Probabilmente l’unico modo per far vacillare i dirigenti del Parma è presentarsi con un’offerta irrinunciabile e che gli permetta di cautelarsi alla svelta, cosa che per adesso non sembra nei piani di Pradè e Goretti.

Fiorentina, parte l'asta per Traoré

Altro profilo gradito alla Fiorentina è Hamed Traoré, centrocampista duttile, tecnico e offensivo. Il rischio è di dover partecipare a un’asta, dato che il Bournemouth ha già ricevuto un’offerta di 12 milioni più bonus dalla Francia. Tuttavia gli inglesi giocano al rialzo e chiedono 16 milioni di euro più bonus. Sul classe 2000 ci sono anche Marsiglia e Sunderland. Mentre in Italia occhio a Parma e Sassuolo, oltre ai viola. L’ex Empoli ha collezionato 26 presenze nella sua ultima esperienza all’Auxerre, con cui ha segnato 10 gol e servito 2 assist.

Fiorentina, tutti i sogni di mercato

Restano quei giocatori che piacciono ma costano. In assoluto ci riferiamo a Morten Frendrup e Richard Rios. Il danese del Genoa è un vecchio pallino della Fiorentina, ma ad oggi i rossoblù non sembrano voler abbassare le pretese (servono 25-30 milioni). Questo frenò la trattativa sul nascere sei mesi fa. Il classe 2001 ha totalizzato 37 presenze e segnato 2 gol nella scorsa stagione in Liguria. Rios, venticinque anni compiuti un mese fa, è impegnato nel Mondiale per Club con il suo Palmeiras, che pretende almeno 30 milioni per lasciarlo partire. Affare in salita. Capitolo certezze, o quasi: Viti dovrebbe svolgere le visite mediche martedì, poi sarà ufficialmente un giocatore della Fiorentina.