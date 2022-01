Calciomercato Genoa, ufficiale l'arrivo di Piccoli

GENOVA - Il Genoa ha ufficializzato la notizia che era nell'aria ormai da alcuni giorni: Roberto Piccoli è il nuovo attaccante a disposizione di Alexander Blessin. Il geiovane centravanti (che indosserà la maglia numero 17) rimarrà al Grifone fino a fine stagione, con grande soddisfazione di tutto il mondo rossoblù: "Roberto Piccoli - si legge infatti sul sito del club - è un nuovo giocatore del Genoa. Arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta e vestirà la maglia numero 17. Nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, Piccoli è cresciuto calcisticamente nell’Atalanta, ha segnato sei reti in trentacinque presenze in Serie A TIM e fa parte dell’Italia Under 21". Felice dell'operazione anche il general manager Spors: "Sono contento di avere Piccoli con noi. Ci aiuterà e rinforzerà il nostro attacco con la sua fisicità".