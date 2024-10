Zangrillo: "Balotelli al Genoa? Mi sta togliendo il sonno"

"Balotelli il più forte 9 degli ultimi vent'anni"

"Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent'anni". Zangrillo ha speso ottime parole per Balotelli, proseguendo: "Se potessi, con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi".

Zangrillo su Gilardino e sulla questione societaria

Dopo il discorso Balotelli, il presidente del Genoa ha parlato dell'allenatore, Alberto Gilardino: "Nel mio ruolo di presidente ho detto quello che penso e in maniera chiara, poi le decisioni le prende lo staff tecnico. Gli allenatori subiscono scelte figlie del momento, sfido chiunque a rimanere competitivo in Serie A con tanti infortuni come quelli del Genoa in questo momento". Quindi, sulle questioni societarie: "Innegabile che vi sia una controversia giudiziaria che investe in pieno il nostro azionista di riferimento. Fortunatamente vi è un advisor finanziario, che ha tutto l'interesse a garantire che l'asset Genoa possa garantirsi nella continuità".