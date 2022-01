MILANO - L'Inter ha ufficializzato la partenza in prestito del giovane attaccante classe 2000 Facundo Colidio. Il centravanti argentino tornerà in patria fino a dicembre, vestendo la maglia del Club Atletico Tigre, formazione che milita nel campionato che corrisponde alla nostra Serie B. Per Colidio si tratta del secondo prestito da quando ha lasciato la Primavera nerazzurra: nelle precedendi due stagioni ha infatti vestito la maglia del Sint-Truiden in Belgio.