"Inter, il Barcellona torna a puntare Lautaro Martinez"

Inter: il Barcellona torna a pensare a Lautaro Martinez

L’argentino classe 1997 non sta attraversando un momento particolarmente favorevole in maglia nerazzurra. L’ultimo gol corrisponde al calcio di rigore contro la Juventus in Supercoppa, mentre per trovare l’ultimo acuto su azione occorre risalire allo scorso 17 dicembre nel match di campionato all’Arechi contro la Salernitana.

Per il Barcellona, Latuaro alternativa mercato ad Haaland

Sempre secondo Sport, il “Toro” – 11 reti in Serie A, fin qui, ma ancora nessun centro nella Champions in corso - sarebbe la prima alternativa di mercato del Barcellona nel caso in cui la società catalana non riesca ad arrivare ad Erling Haaland, appetito da altri grandi top club europei, tra cui il Real Madrid, che nelle ultime ore sembra proprio essere passato in vantaggio per il suo acquisto dal Borussia Dortmund. Il vero ostacolo per il trasferimento di Lautaro al Camp Nou (peraltro da sempre gradito al giocatore) sarebbe l’ingaggio alto dell’attaccante, che lo scorso ottobre ha rinnovato con l’Inter fino al 2026.