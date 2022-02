Brozovic: tutto fatto per il rinnovo con l'Inter, nelle prossime ore la firma

Oggi, nel pomeriggio, arriverà la firma sul rinnovo del contratto con l'Inter per Marcelo Brozovic. Dopo i prolungamenti dei dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin, i nerazzurri danno dunque un'accelerata anche per quanto riguarda i giocatori. Brozovic è un uomo fondamentale per l'Inter, come si vede quando è in campo e anche quando non c'è, come ieri pomeriggio contro il Sassuolo, partita in cui era fuori per squalifica.