Inter: il portiere Brazao torna in prestito al Cruzeiro

Il portiere brasiliano Gabriel Brazao torna in patria, l'Inter lo ha infatti mandato in prestito al Cruzeiro, da cui i nerazzurri lo avevano prelevato nel gennaio del 2019 per poi girarlo al Parma. Da un mese circa Brazao si stava allenando con il Cruzeiro, ma mancava l'ufficialità e quindi era impossibile per lui giocare partite ufficiali.