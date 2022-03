“Lautaro Martinez resta all’Inter: l’Arsenal si sfila”

Si è sbloccato con tre gol alla Salernitana e poi con la rete, bellissima ma inutile, contro il Liverpool . Lautaro Martinez ha interrotto il digiuno che durava da troppo tempo e l ' Inter festeggia anche le parole del suo agente al Sun sul futuro del giocatore. Nonostante le pretendenti, specialmente in Inghilterra, siano tante per Lautaro , il sudamericano dovrebbe infatti rimanere sui Navigli . Restando, quindi, concentrato sul finale di stagione tutto da vivere, senza ascoltare le sirene che arrivano da oltremanica.

“Lautaro, l'Arsenal di nuovo beffato”

Tra le squadre assolutamente pronte a dare l'assalto a Lautaro c'è l'Arsenal. Ma secondo il Sun, questa si sta tramutando in una missione impossibile dopo che l'agente ha assicurato che il suo assistito resterà in Italia, nonostante le voci. Insomma, dopo Vlahovic, i Gunners si preparano a ricevere un altro due di picche proveniente dall'Italia. Eppure, il giornale inglese, parla di un Arsenal disposto a tutto per Lautaro. Ma a giocare un ruolo determinante sarebbe la volontà del calciatore di vestire ancora la maglia dell'Inter, anche l'anno prossimo. Arteta, allenatore dell'Arsenal, è alla disperata caccia di un attaccante vista la penuria di punte e la possibile partenza, a fine stagione, anche di Lacazette. Senza dimenticare l'addio di gennaio da parte di Aubameyang, che si è accasato al Barcellona.