Inter, Onana prepara l'addio all'Ajax: "Quando andrò via piangerò"

Il futuro estremo difensore dell’Inter, che ha scelto di lasciare l’Ajax a parametro zero, ha vissuto mesi difficili dopo la decisione di trasferirsi in Italia, faticando a tornare protagonista anche dopo la fine della s qualifica per doping . I contemporanei infortuni di ben tre portieri dell’Ajax, tuttavia, l’ex romanista Maarten Stekelenburg, Jay Gorter e Remko Pasveer, quest’ultimo schierato da titolare dal tecnico Ten Haag durante la squalifica di Andrè Onana , hanno ridato la titolarità al camerunese anche dopo l’ingaggio dello svincolato Przemyslaw Tyton.

Onana ringrazia l'Ajax: "Qui sono diventato uno dei migliori"

In attesa di tornare a giocare in Champions League nel ritorno degli ottavi di finale contro il Benfica il futuro interista ha parlato ad Ajax Tv, ammettendo quanto sarà psicologicamente difficile lasciare l’Olanda: "Sono sicuro che quando lascerò questa città piangerò. Fa già male pensarci adesso, perché non è mai facile lasciare il luogo in cui sei cresciuto come persona. Amsterdam mi ha aiutato a diventare un uomo e l'Ajax è stato fantastico con me. Qui sono diventato uno dei migliori al mondo, ma ora devo guardare avanti”.

Ajax, Onana vuole lasciare con un titolo

Tyton ha assistito dalla panchina al match contro il Cambuur, vinto 3-2 dall’Ajax. Onana ha quindi incassato ancora due reti, come successo contro Go Ahead Eagles e Rkc Waalwijk, ma l’ex Barcellona ha solo parole di ringraziamento per il proprio club, per il quale vuole dare il massimo fino alla fine della stagione: “Prima della mia squalifica ero un giocatore importante qui, ma adesso ho un nuovo ruolo. Il club è sempre più importante dei giocatori. Darò tutto ogni giorno in ogni allenamento fino alla fine, mi auguro che con il mio contributo si possano raggiungere i successi ai quali cui aspiriamo in questa stagione".