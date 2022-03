"Inter e Napoli guardano in Turchia: piace Marcao del Galatasaray"

Il Galatasaray è uscito con onore dall’Europa League soccombendo al Barcellona nel doppio confronto degli ottavi di finale in quello che per certi versi è stato un derby, vista la presenza sulla panchina dei turchi di Domenec Torrent, catalano doc ed ex vice di Pep Guardiola in blaugrana.

Il Galatasaray "alla catalana" fa tremare il Barcellona Subentrato a gennaio a Fatih Terim, Torrent è stato per anni un vero e proprio fedelissimo di Guardiola, avendo seguito l’attuale tecnico del Manchester City anche al Bayern Monaco e nei primi anni della sua esperienza in Premier League, prima di tornare ad allenare in proprio accettando la sfida di rilanciare una delle grandi del calcio turco, alle prese con una stagione problematica. Tecnica e centimetri: Marcao, il leader della difesa del Galatasaray Impresa finora riuscita in parte, visto l'ampio distacco dai primi posti in campionato, mentre in Europa, dopo lo 0-0 del Camp Nou, il Galatasaray ha perso solo 2-1 in casa contro il Barcellona dopo essersi portato in vantaggio grazie a un poderoso stacco di testa del capitano Marcao, difensore brasiliano classe ’96 che sembra aver attirato su di sé le attenzioni di alcuni top club, in particolare italiani.