"Real Madrid, per il dopo Kroos c'è Barella"

Il Real Madrid starebbe pensando di fare un passo oltre Toni Kroos. Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional, Carlo Ancelotti avrebbe individuato in Nicolò Barella il giocatore perfetto per sostituire il tedesco. Dopo gli acquisti di Camavinga e Valverde, dunque, il processo di ringiovanimento dello storico trio di centrocampo (Modric, Casemiro e Kroos hanno rispettivamente 36, 30 e 32 anni) potrebbe completarsi con il cagliaritano, dal 2019 all'Inter con il contratto fino al 2026, e punto fermo di Inzaghi. I Blancos sarebbero disposti a soddisfarre le richieste del club nerazzurro, arrivando a sborsare ben 80 milioni per il centrocampista campione d'Italia con l'Inter e d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. Di fronte a un'offerta del genere, il club di Milano non si opporrebbe all'eventuale decisione di Barella di volare in Spagna.