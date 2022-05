Inter, Pellegrini chiama Sanchez e Vidal: "Mi piacerebbe"

In coda a una stagione di alto livello, che l’ha visto stabilmente nei primi 5-6 posti della Liga e anche in grado di sognare di lottare per il titolo nella prima parte della stagione, il Betis Siviglia si è già assicurato un posto nella prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa del Re nella finale giocata proprio a Siviglia contro il Valencia, vinta ai rigori.

Dalla Coppa del Re all'obiettivo Champions: il Betis sogna in grande

Per la meno blasonata delle formazioni di Siviglia si è trattato del terzo trionfo della propria storia nella coppa nazionale, arrivato ad arricchire una bacheca che conta anche la vittoria di un campionato, nel lontano 1935. Per il tecnico del Betis Manuel Pellegrini si è trattato invece del primo titolo della carriera in Spagna, campionato dove il cileno ha allenato anche Villarreal e Real Madrid.

Betis alla cilena? Pellegrini non si fa illusioni

Ancora in piena corsa anche per la qualificazione alla prossima Champions League in casa Betis si guarda però pure al futuro e al mercato. Le mosse dei biancoverdi potrebbero interessare da vicino anche il campionato italiano se è vero che Pellegrini, intervistato dalla tv cilena 'BioBio', non ha negato di puntare ad allenare i due illustri connazionali attualmente nella rosa dell’Inter, Arturo Vidal e Alexis Sanchez: “Mi piacerebbe avere almeno uno dei due perché sono due giocatori molto forti, ma so che non è realistico dal punto di vista economico perché il Betis non si può permettere di pagare i loro ingaggi” l’ammissione di Pellegrini, che ha poi tenuto a scrollarsi di dosso un’etichetta che lo ha accompagnato in carriera: "Mi è stato detto che non do spazio ai giocatori cileni nelle mie squadre, ma non è così. Prendo quelli che penso siano utili per la rosa”.