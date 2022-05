"Lautaro Martinez: un moderno Tevez per il Manchester United di ten Hag"

La stagione da record di Lautaro Martinez , ha sottolineato l'importanza dell'attaccante per l' Inter . La sua dinamicità e i 21 gol messi a segno in 45 partite disputate, hanno attirato l'attenzione di diversi club di Premier League, tra cui il Manchester United .

"Lautaro è un moderno Carlos Tevez"

Stando a quanto riportato dal 'Daily Express', il Manchester United è alla ricerca di un attaccante moderno per dare inizio alla nuova era di Erik ten Hag. Il prescelto dai Red Devils sarebbe il centravanti dell'Inter, definito dalla stampa inglese: "Il moderno Carlos Tevez". Il senso del gol mostrato da Lautaro con la maglia nerazzurra, gli ha permesso di essere considerato uno dei migliori attaccanti del panorama mondiale. Per il quotidiano britannico: "I Red Devils sarebbero in procinto di assicurarsi la firma".

Lautaro-United: "Gli indizi di Rangnick"

Le parole dell'attuale tecnico dello United, Ralf Rangnick, sarebbero un indizio secondo il 'Daily Express'. Il tedesco, al termine della gara vinta contro il Brentford, ha dichiarato: "Il club ha bisogno di due nuovi attaccanti, moderni, che non devono essere per forza delle ali. Guardando il calcio internazionale, non ci sono così tante grandi squadre che giocano ancora con due attaccanti". Riferimenti che farebbero pensare proprio al 'Toro', sempre più al centro delle voci di mercato.