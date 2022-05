"Inter-Atletico Madrid, idea di scambio Correa-De Paul"

Il passaggio all’ Atletico Madrid , avvenuto la scorsa estate, non è però coinciso con un ulteriore salto di qualità. La prima stagione di De Paul in Spagna è stata piuttosto deludente, per questo non è da escludere il ritorno in Italia del giocatore. Sulle sue tracce ci sarebbe proprio l’ Inter , i cui dirigenti sono decisi ad innalzare ulteriormente il tasso tecnico tra centrocampo e trequarti.

"Atletico Madrid-Inter al lavoro per lo scambio De Paul-Correa"

Secondo quanto riportato da ‘As’, la società nerazzurra potrebbe decidere di proporre all’Atletico uno scambio tra argentini con Joaquin Correa che si trasferirebbe al Wanda Metropolitano. L’ex laziale conosce bene la Liga per avervi militato con profitto per due anni nel Siviglia, tra la prima esperienza italaina con la Sampdoria e il successivo approdo alla Lazio. La prima stagione di Correa all'Inter è stata nel complesso soddisfacente considerando il ruolo di rincalzo offensivo avuto dal 'Tucu' nelle gerarchie di Inzaghi, ma all’Atletico il giocatore potrebbe trovare più spazio. Da capire però la fattibilità dell’operazione dal punto di vista economico, considerando i 35 milioni scuciti dai Colchoneros la scorsa estate per assicurarsi il cartellino del giocatore, e non solo, visto che De Paul ha fatto trapelare nelle ultime settimane la volontà di restare a Madrid per riscattare il rendimento sotto le aspettative avuto in stagione.