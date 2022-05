"Lautaro, addio all'Inter solo se glielo chiederà la società"

Lautaro Martinez come Romelu Lukaku ? Quello che per i tifosi dell’ Inter ad oggi è un vero e proprio incubo è lo scenario di mercato che è stato descritto dalla stampa argentina e in particolare da 'Tyc Sports', che ha analizzato quale potrà essere il futuro del 'Toro'.

Oltre al contributo realizzativo garantito alla squadra Lautaro sta anche crescendo sul piano della personalità e della leadership all’interno del gruppo, tutti aspetti che stanno destando l’interesse delle grandi d’Europa per un giocatore che si sta avvicinando alla piena maturazione. All’Inter non sono ancora giunte offerte ufficiali e in ogni caso la volontà del club è quella di respingerle al mittente, forte anche della volontà del calciatore che, direttamente e attraverso il proprio entourage, ha già fatto emergere la decisione di restare a Milano anche nella prossima stagione.

Dall'Argentina: "Lautaro pronto a lasciare l'Inter per esigenze di bilancio"

Anche 'Tyc Sports' riporta questa versione, quella di un Lautaro concentrato solo sull’obiettivo scudetto e poi sulla volontà di ricaricarsi in vacanza prima di una nuova stagione che sarà impreziosita dal Mondiale in Qatar, vetrina nella quale il giocatore vorrà proseguire nella propria crescita internazionale dopo i gol in Champions con l’Inter e la Coppa America vinta la scorsa estate con la Seleccion. Tuttavia, e qui arriva il parallelo con Lukaku, secondo la stampa argentina Lautaro non si sente in grado di escludere la possibilità di un addio all’Inter, che si concretizzerebbe solo qualora la società gli chiedesse di trasferirsi altrove per esigenze di bilancio. Lo stesso scenario che lo scorso agosto portò all’improvviso addio di Big Rom direzione Chelsea, dove però le cose non sono andate nel verso giusto per il belga.