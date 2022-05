"De Paul-Inter: la pista si raffredda, resterà all'Atletico Madrid"

La suggestione di poter condurre con successo un'importante operazione di calciomercato estivo riguardante Rodrigo De Paul , in casa Inter , è destinata a rimanere tale. Secondo il Mundo Deportivo, infatti il talento argentino di centrocampo e trequarti proseguirà la sua avventura all' Atletico Madrid , che proprio un anno fa lo aveva acquistato dall' Udinese per 35 milioni di euro.

De Paul-Inter: la pista si raffredda, ecco perché

A far raffreddare l'ipotesi di un suo possibile passaggio in nerazzurro, è stato l'ottimo finale di stagione condotto dallo scuola Racing Club de Avellaneda in queste ultime partite. Suo, ad esempio, il gol del definitivo 2-0 nella trasferta di Elche dello scorso 11 maggio (terminale vincente dopo una splendida doppia combinazione con Antoine Griezmann), che ha di fatto garantito un posto alla band di Diego Pablo Simeone nella prossima Champions League.

De Paul: i numeri della stagione 2021-2022

Nella stagione in corso, caratterizzata anche da un inevitabile periodo di ambientamento nella Liga spagnola dopo tanti anni di Serie A, De Paul ha sin qui totalizzato 45 presenze (35 in campionato, una in Coppa del Re e 9 in Champions League) per un totale di 3 reti (due nella Liga, contro Cadice e - appunto - Elche, ed una contro il Porto nella massima competizione europea) e un assist per Angel Correa nella vittoria per 1-0 al Wanda Metropolitano nella gara d'andata contro l'Elche, disputatasi lo scorso 22 agosto nella seconda giornata della Liga 2021-2022.