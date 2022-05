“Vidal è sicuro di lasciare l'Inter”

I rumor sempre più insistenti e poi la notizia che arriva dalla stampa cilena, più precisamente da Las Ultimas Noticias: Arturo Vidal lascerà l' Inter a fine stagione. Tutto nasce da una 'storia' postata sul canale Instagram del giocatore cileno, che ha effettuato un sondaggio tra i suoi seguaci: meglio il Flamengo o il Colo Colo ? Sono le due squadre a cui è stato accostato per il suo futuro. Coloro che hanno votato hanno scelto in maggioranza i brasiliani, due volte campioni della Coppa Libertadores. Battuto però di soli due punti percentuali il club cileno, dove Vidal è cresciuto (51 contro 49 per cento) e con cui portato a casa tre titoli.

“Vidal, il futuro è in Sudamerica”

Arturo Vidal avrebbe dichiarato: “L'unica cosa certa è che vado via da qui”. Dall'Inter, quindi. Quest'anno il centrocampista cileno ha giocato poco in maglia nerazzurra, 683 minuti, il 20,51 per cento dei minuti totali a disposizione. Si è trovato davanti quelli che poco alla volta sono diventati degli intoccabili per Simone Inzaghi: Calhanoglu, Barella e Brozovic. Del cileno si ricordano le buone prestazioni nel doppio confronto in Champions League contro il Liverpool. Ma il suo futuro sarà senz'altro in Sudamerica, Cile o Brasile, Colo Colo o Flamengo: da qui non si scappa, come si capisce dal sondaggio messo in piedi su Instagram.

Vidal via, l'Inter risparmia sull'ingaggio

Per l'Inter non è una cattiva notizia quella dell'addio di Vidal: ci sarà infatti un forte risparmio nel monte ingaggi. Il giocatore avrebbe un contratto fino al 30 giugno 2023, ma le parti si lasceranno in anticipo di un anno. Mossa che permetterà ai nerazzurri di proporre stipendi più allettanti a chi arriverà nel prossimo mercato estivo. Domenica Vidal farà 35 anni e in Italia guadagna 7,8 milioni di euro, uno stipendio pesante per un giocatore della sua età. E che non è neanche titolare del centrocampo di Inzaghi. Al Flamengo, se davvero fosse la squadra brasiliana il suo approdo, andrebbe a prendere molto di meno, 4,5 milioni di euro, ma di gran lunga lo stipendio più alto della squadra (Gabigol ne guadagna 3 di milioni) e uno dei più alti in Sudamerica.