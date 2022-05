"Caicedo, addio Inter e non solo: l'ecuadoregno pronto a lasciare l'Italia"

L’esperienza italiana di Felipe Caicedo sta per concludersi dopo cinque stagioni, quattro delle quali trascorse alla Lazio ed una, tutt’altro che felice, a metà tra Genoa e Inter. Secondo quanto riporta la stampa ecuadoriana, infatti, l’attaccante classe ’88, sotto contratto con il Grifone fino al 30 giugno 2024, avrebbe deciso di lasciare il calcio italiano per cercare nuove sfide in altri campionati.

'Radio Redonda': "Caicedo pronto a lasciare la Serie A" A riportare la notizia è 'Radio Redond'a, emittente ecuadoregna che racconta la delusione di Caicedo per il ridottissimo spazio trovato all’Inter, dove il centravanti era approdato a gennaio in prestito dal Genoa su espressa richiesta di Simone Inzaghi, che lo aveva allenato per quattro anni alla Lazio trasformandolo in qualcosa di più di una punta di scorta, se è vero che Caicedo ha disputato almeno 20 partite in ciascuna delle annate trascorse in biancoceleste, raggiungendo il picco di 30 presenze nel 2019-’20, con il record personale di 9 gol.