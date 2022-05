Monza in A: per l'Inter subito 4 milioni, che potrebbero diventare 11

Lo storico approdo in Serie A del Monza guidato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, porta buone notizie anche in casa Inter. Anzitutto, i nerazzurri sono infatti certi di incassare i 4 milioni di euro dell'obbligo di riscatto del portiere Michele Di Gregorio, clausola imposta - per l'appunto - in caso di promozione dei biancorossi.