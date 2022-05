"Perisic: visite mediche al Tottenham, con l'Inter è proprio finita"

Lo aveva predetto il Mirror nei giorni scorsi, la conferma arriva da Sky Sports UK: Ivan Perisic è atteso nel pomeriggio odierno (lunedì 30 maggio) a Londra per le visite mediche col Tottenham . Il croato, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è quindi destinato a dire addio all' Inter , per tornare alla corte di Antonio Conte .

Inter: visite mediche per Perisic al Tottenham

Conte che, il primo di anno in nerazzurro, non era paricolarmente convinto dell'ex Wolfsburg, mandandolo in prestito al Bayern Monaco (in cui peraltro vinse la Champions League 2019-2020). Perisic, con gli Spurs, firmerà un contratto biennale a 6 milioni a stagione.

Inter, Perisic e quel forte desiderio di Premier League

Alla base del suo "Sì" al Tottenham non ci sarebbe tanto l'aspetto economico, bensì la volontà di misurarsi con un campionato - che ancora gli mancava in carriera - come la Premier League, attualmente quello più ricco e competitivo al mondo. Un desiderio di cui Perisic, 33 anni, non ha mai fatto mistero. Restano le parole polemiche verso la dirigenza dell'Inter pronunciate a margine della Coppa Italia vinta all'Olimpico contro la Juventus: "Coi giocatori importanti, non si aspetta l'ultimo minuto per rinnovare il contratto".