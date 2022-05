"Bastoni scettico sull'addio all'Inter: il Tottenham valuta le alternative"

Dopo essersi sentito “abbandonato” dall’ Inter , “rea” di avergli presentato una proposta di rinnovo con qualche settimana di ritardo rispetto alle aspettative, Ivan Perisic non è stato sedotto né dal rilancio dei nerazzurri e neppure dalla corte della Juventus , decidendo di volare in Premier League accettando la proposta del Tottenham .

Dall'Inghilterra: "Bastoni può dire no al Tottenham"

La stampa inglese non ha più dubbi, a Londra già si parla di visite mediche fissate, ma la buona notizia per i tifosi dell’Inter è che l’esterno croato potrebbe essere l’unico a decidere di tornare alla corte di Antonio Conte. Secondo quanto riferito dall’”Evening Standard”, infatti, Alessandro Bastoni, pur lusingato dalla proposta, non sarebbe convinto circa la possibilità di dire addio alla maglia nerazzurra per trasferirsi agli Spurs. Pur dovendo tanto a Conte, che lo ha lanciato in pianta stabile da titolare già nell’ultima parte della stagione 2019-’20 al posto di un giocatore del livello di Diego Godin, per poi farne una pedina chiave della squadra campione d’Italia l’anno dopo, Bastoni è infatti profondamente legato all’ambiente interista e starebbe valutando di comunicare al club la volontà di restare a Milano.