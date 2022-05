Skriniar fa felice l'Inter: "Tottenham? Sto bene a Milano. Scudetto perso nel derby"

La stagione 2021-’22 di Milan Skriniar è stata a due volti, così come per tutta l’Inter. La gioia per i due trofei conquistati, Supercoppa Italiana e Coppa Italia battendo in finale la Juventus, ma poi la cocente delusione per il mancato scudetto-bis, con conseguente seconda stella. Il testa a testa con il Milan si è concluso a favore dei rossoneri, ma per i tifosi dell’Inter sembrano esserci buoni motivi per confidare che anche nella prossima stagione la squadra di Simone Inzaghi lotterà al vertice.

Inter, Skriniar e il futuro: "Solite speculazioni..." Uno di questi motivi arriva dalla volontà espressa da alcuni dei giocatori più forti di restare in nerazzurro. Dopo Lautaro Martinez e dopo Alessandro Bastoni, quest’ultimo scettico sulla possibilità di tornare alla corte di Antonio Conte che lo vorrebbe al Tottenham, anche lo stesso Skriniar si è posto sulla stessa lunghezza d’onda, parlando dal ritiro della nazionale slovacca in vista degli impegni di Nations League: "Ho un contratto con l'Inter e sono soddisfatto. Ogni anno leggo speculazioni su questo tema, se non ogni sei mesi. Non so niente di concreto, ma all’Inter sto benissimo” ha dichiarato Skriniar al quotidiano ‘Sport’. Anche sull’ex doriano è forte l’interesse del Tottenham e se è vero che alla fine a fare il mercato sono sempre le offerte, la volontà del giocatore è chiara.

I rimpianti di Skriniar: "Nel derby e a Bologna ci siamo giocati lo scudetto" Del resto si sta parlando di una delle pedine chiave della squadra, fondamentale anche per Simone Inzaghi, oltre che di uno dei più autorevoli candidati ad indossare la fascia di capitano dell’Inter quando Handanovic deciderà di ritirarsi. Skriniar potrebbe fare presto le prove generali diventando capitano della Slovacchia dopo l’addio alla nazionale di Marek Hamsik, ma intanto i pensieri del difensore vanno all’amaro finale della stagione con l’Inter: “Lo scudetto ce l'avevamo tra le mani, ma non siamo riusciti a gestire alcune delle ultime partite - ha ammesso Skriniar - Penso allo scontro diretto: eravamo in vantaggio a 15 dalla fine e in tre minuti abbiamo preso due gol pur giocando meglio. Penso che quella partita abbia segnato la svolta della stagione insieme a quella di Bologna, ma non solo. Tra febbraio e marzo abbiamo perso molti punti. Comunque abbiamo vinto due titoli”.