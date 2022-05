“Vidal, sirene dal Qatar: l'Al Rayyan tenta il cileno dell'Inter”

Il Flamengo tentenna, Vidal osserva

Sempre La Tercera parla anche di una grande offerta che sarebbe arrivata dal Tottenham di Antonio Conte in vista della prossima Champions League. Ma Vidal sembrava ormai desideroso di raggiungere il Flamengo. André Cury, socio di uno dei rappresentanti del giocatore, ha riferito pochi giorni fa: “Non c'è ancora nulla di ufficiale con il Flamengo. È un giocatore completamente libero e molti club lo vogliono”. A mettere in dubbio il passaggio nella squadra brasiliana, che si è qualificata per il secondo turno della Coppa Libertadores, ci sarebbe la classifica – 14esimo nel Brasileirao – che metterebbe in pericolo la prosecuzione del rapporto con l'allenatore Paulo Sousa.

Al Rayyan, a settembre ha preso James Rodriguez

Ecco allora arrivare la notizia dal Qatar. L'Al Rayyan, una delle squadre più importanti del Paese e sede della prossima Coppa del Mondo, avrebbe pronta un'offerta milionaria per Vidal. A settembre, il club qatariota ha già preso James Rodriguez dell'Everton. E punta a un altro colpo ambizioso. Per Vidal, ci sarebbe la possibilità di guadagnare quasi quanto all'Inter, più di 5,5 milioni di euro l'anno. Con contratto biennale. Infine, ad allenare l'Al Rayyan, c'è un tecnico cileno, Nicolas Cordova, dunque un connazionale del centrocampista dell'Inter.