"Tottenham, Conte taglia sette giocatori: Bastoni prima richiesta per la difesa"

Dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League dopo due stagioni di assenza, grazie alla rimonta realizzata sotto la gestione Antonio Conte, il Tottenham sembra poter essere una delle grandi protagoniste della sessione estiva di calciomercato ormai alle porte. Il tecnico salentino ha infatti subordinato la propria permanenza nel North London all’allestimento di una rosa in grado di lottare per i primi posti della Premier e di ben figurare in Europa.

Tottenham, Forster e Perisic i primi acquisti per la Champions Così dopo aver accettato di restare sulla panchina degli Spurs, con i quali è sotto contratto fino al 30 giugno 2023, al termine dell’incontro svoltosi settimana scorsa a Torino con il direttore sportivo Fabio Paratici, Conte ha già visto i primi risultati delle proprie richieste, ovvero l’ingaggio del portiere del Southampton Fraser Forster, destinato a diventare il secondo di Hugo Llloris, ma soprattutto di Ivan Perisic, svincolatosi dall’Inter, il cui ingaggio era stato invocato proprio dallo stesso Conte dopo la felice annata trascorsa in nerazzurro nel 2021, coronata dalla conquista dello scudetto.

"Conte fa la lista degli esuberi: in sette verso l'addio al Tottenham" L’estate del Tottenham deve però ancora iniziare e passerà anche dall’inevitabile taglio dei giocatori non ritenuti idonei da Conte per il nuovo e ambizioso progetto della squadra. Secondo quanto riportato dal 'Mirror', allora, proprio durante il summit con Paratici Conte avrebbe fatto il nome di sette giocatori destinati a essere inseriti nella lista dei cedibili. L’elenco comprenderebbe i difensori Davinson Sanchez, Sergio Reguilon e Joe Rodon, i centrocampisti Tanguy Ndombele e Harry Winks e gli attaccanti Steven Bergwijn, pur autore di un gol fondamentale per la stagione del Tottenham, contro e Giovani Lo Celso, quest’ultimo di ritorno dal prestito al Villarreal dove l’argentino si è spinto fino alla semifinali di Champions League.